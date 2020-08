Caprera, turista padovana annegata durante un’immersione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una turista di 54 anni originaria di Padova è annegata a Caprera, nell’arcipelago della Maddalena, durante un’immersione. Tragico incidente oggi a Caprera, nell’arcipelago della Maddalena in Sardegna. Una turista padovana di 54 anni infatti ha avuto un malore durante un’immersione poco dopo le 13. Alcuni amici che si erano immersi con lei hanno prestato le prime cure portandola sull’isolotto dei Monaci per attendere i soccorsi fuori dall’acqua. Purtroppo però i paramedici al loro arrivo hanno potuto solo constatare il decesso della donna. La vittima è Antonella Piccello, commercialista padovana in vacanza nell’arcipelago sardo. La dinamica della morte della donna non ... Leggi su bloglive

