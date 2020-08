Capello deluso da Nagelsmann: “Rimasto in panchina a mangiarsi le unghie” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fabio Capello non le manda a dire al Lipsia e al suo tecnico dopo il k.o. contro il Paris Saint-Germain in Champions League in semifinale. L'ex mister ha commentato negli studi di Sky la prestazione dei tedeschi e del giovane allenatore Julian Nagelsmann che, evidentemente, almeno all'inizio ha pagato un po' di inesperienza.Capello: "Nagelsmann nel primo tempo era seduto a mangiarsi le unghie"caption id="attachment 1009041" align="alignnone" width="624" Nagelsmann (getty images)/caption"Sono deluso da Nagelsmann", ha esordito Capello parlando del mister del Lipsia. "Lui è stato per un tempo in panchina a mangiarsi le unghie. Ha sbagliato la tattica. Il successo del Psg, che è una squadra ... Leggi su itasportpress

TuttoMercatoWeb : Capello: 'Deluso da Nagelsmann. Gli schemi non bastano: senza qualità non vai avanti' - ItaSportPress : Capello deluso da Nagelsmann: 'Rimasto in panchina a mangiarsi le unghie' - - MaxTen10ADP : @alei1004 @mikelelomb Capello: 'Deluso da Nagelsmann, è stato un tempo in panchina a mangiarsi le unghie. Senza qua… - ChuchoCastroP : RT @TUTTOJUVE_COM: Capello: 'Deluso da Nagelsmann, è stato un tempo in panchina a mangiarsi le unghie. Senza qualità non vai da nessuna par… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Capello: 'Deluso da Nagelsmann. Gli schemi non bastano: senza qualità non vai avanti' -