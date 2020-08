Cannavaro e i problemi al Guangzhou: «Nemmeno mia madre troverebbe una soluzione» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou, ha ironizzato sui problemi difensivi della sua squadra in campionato Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou, ha ironizzato sui problemi della sua squadra in campionato. Il campionato cinese è ripreso dopo la pandemia e il Guangzhou ha collezionato quattro vittorie e due sconfitte. «Ci siamo arrovellati per trovare qualcosa. È un grosso problema. Non so se Nemmeno mia madre potrebbe rispondere se glielo chiedessi» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

