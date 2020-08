Campania, è boom di contagi oggi: il bollettino ufficiale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Campania. In Campania sono in netto aumento i contagi da coronavirus rispetto alla giornata di ieri. oggi, 19 agosto, se ne contano 56 su 2.774 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Non si registrano deceduti. Ci sono altri 34 guariti. Il bollettino Positivi del giorno: 56 (*) Tamponi del giorno: 2.774 Totale positivi: 5.403 Totale tamponi: 369.227 … L'articolo Campania, è boom di contagi oggi: il bollettino ufficiale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

