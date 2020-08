California: dichiarato lo stato d'emergenza. Negli Stati Uniti incendi e temperature record (Di mercoledì 19 agosto 2020) Wowza it was hot in Woodland Hills today! #CAwx #records #LAheat pic.twitter.com/pd4XNrMghP - NWS Los Angeles, @NWSLosAngeles, August 19, 2020 Il National Weather Service ha esortato i residenti ... Leggi su repubblica

ilpost : La California ha dichiarato lo stato d’emergenza per decine di incendi che stanno colpendo lo stato - romaverde_eu : La California ha dichiarato lo stato d’emergenza per decine di incendi che stanno colpendo lo stato… - Marco_Zum : La California ha dichiarato lo stato d’emergenza per decine di incendi che stanno colpendo lo stato - tulisso : RT @ilpost: La California ha dichiarato lo stato d’emergenza per decine di incendi che stanno colpendo lo stato - Marilenapas : RT @ilpost: La California ha dichiarato lo stato d’emergenza per decine di incendi che stanno colpendo lo stato -