Calciomercato serie B ultime news LIVE: Reggiana, ufficiale l’arrivo di Germoni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Mercoledì 19 agosto 12.00 Lecce, Gabriel nel mirino del Parma – I ducali proveranno l’assalto nei prossimi giorni, come riportato da La Gazzetta dello Sport. 11.30 Empoli, Provedel verso Vicenza – A riportare la notizia è Pianetaempoli.it. 10.00 Reggiana, arriva Germoni – L’operazione è stata ufficializzata dal club romagnolo. Martedì 18 agosto 14.00 Pescara, ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #calciomercato #DouglasCosta e #Bernardeschi: #Juve, a chi li piazzi? E #Higuain resta aggrappato a un anno da 7,5… - Gazzetta_it : #Milan, cinque motivi per (ri)prendere #Bakayoko: dalla #tattica alla personalità #Calciomercato - Eurosport_IT : ?? Carlo Slim (Real Oviedo) ?? François-Henri Pinault (Rennes) ?? Roman Abramovich (Chelsea) La classifica dei ''Pape… - DonnarummaFans : Calciomercato Milan: perché prendere Bakayoko dal Chelsea - DonnarummaFans : Calciomercato Milan, in pressing sul Chelsea per Bakayoko -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Torino, 5 aiuti per Giampaolo

TORINO - C’è sempre un 13 di mezzo. Perché Giampaolo sarà il 13° allenatore utilizzato da Cairo dal 2005 e giusto 13 anni fa sempre Giampaolo fece scrivere dal suo avvocato, in una nota trasmessa agli ...

UFFICIALE – Perugia, risolto il contratto con Massimo Oddo

Il Perugia, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la risoluzione del contratto con il tecnico Massimo Oddo. Per la serie C dunque ci sarà un nuovo allenatore. Ecco il comunicato: «A.C. Perugia Cal ...

TORINO - C’è sempre un 13 di mezzo. Perché Giampaolo sarà il 13° allenatore utilizzato da Cairo dal 2005 e giusto 13 anni fa sempre Giampaolo fece scrivere dal suo avvocato, in una nota trasmessa agli ...Il Perugia, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la risoluzione del contratto con il tecnico Massimo Oddo. Per la serie C dunque ci sarà un nuovo allenatore. Ecco il comunicato: «A.C. Perugia Cal ...