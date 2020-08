Calciomercato Napoli, si tratta con la Roma per cedere Arkadiusz Milik e prendere Cengiz Under (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista della Rai ed esperto di Calciomercato, ha parlato in queste ore del mercato azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso del programma Radio Goal. “Da Roma gli ultimi aggiornamenti sul possibile scambio di mercato tra Under e Milik con il Napoli. Il club giallorosso ad oggi è intenzionato a prendere l’attaccante polacco Milik offrendo il turco Under e 15 milioni di Euro per chiudere l’operazione”. “Il Napoli, però, non è d’accordo sul versante della cifra: De Laurentiis chiede 20 milioni più il cartellino dell’esterno offensivo Under. Al di là ... Leggi su calciomercato.napoli

