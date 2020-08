Calciomercato, Koulibaly sempre più vicino al City. La Lazio pensa a Shaqiri (Di mercoledì 19 agosto 2020) Torino, ufficiale il rinnovo di Ansaldi Il Torino con una foto sui profili social ha confermato il rinnovo dell’argentino Cristian Ansaldi fino al 2021, il primo vero e proprio “colpo” di questo Calciomercato. Sul sito ufficiale dei granata si legge: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Cristian Ansaldi fino al 30 giugno 2021”. Il Manchester City non molla Koulibaly A poche settimane dall’inizio del ritiro abruzzese di Castel di Sangro, il Napoli ha la necessità di sciogliere i nodi più spinosi. Uno di questi è il futuro di Kalidou Koulibaly, ormai obiettivo ufficiale del Manchester City. Gli inglesi hanno formalizzato un’offerta di 70 ... Leggi su sport.periodicodaily

sscalcionapoli1 : Gazzetta annuncia l'addio di Koulibaly: 'Questione di ore e sarà del Manchester City!' #calciomercato #featured - NapoliCalciogol : CALCIOMERCATO NAPOLI – Il City pronto all’offerta decisiva per Koulibaly - Notiziedi_it : CALCIOMERCATO NAPOLI – Il City pronto all’offerta decisiva per Koulibaly - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #Koulibaly, il #City si avvicina al #Napoli: il club allenato da #Guardiola conta di chiudere l'affare nelle prossime… - frankfn9 : RT @BTwoEl: Che #Koulibaly vada via è chiaro, che molti tifosi del #Napoli ne siano contenti è una cosa che fa male. A questo punto rivalut… -