Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo, incontro decisivo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Juventus, Cristiano Ronaldo non ha ancora chiarito il suo futuro e oggi era a Lisbona, nello stesso albergo del PSG. Solo un caso? Cristiano Ronaldoe la Juventus, un matrimonio che durerà ancira. Intanto però ogni giorno nuovi elementi portano a pensare che qualcosa stia cambiando. Oggi ad esempio il portighese era a Lisbona, come ha … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Gazzetta_it : #calciomercato #DouglasCosta e #Bernardeschi: #Juve, a chi li piazzi? E #Higuain resta aggrappato a un anno da 7,5… - DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Milik a #Lacazette, la lista dei giocatori per l’attacco della #Juventus - calciomercatol9 : RT @calciomercatol9: ++MISSIONE PARATICI IN INGHILTERRA++ #Calciomercato #Juventus #CristianoRonaldo #Calcio #SerieA - romatisami : La butto lì, un centrocampo #Alcantara #Arthur / #Bentancur #Aouar no? #Calciomercato #Juventus #Paratici -