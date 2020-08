Calciomercato Fiorentina – Izzo pronto ad accettare il trasferimento – Rinnovato il prestito di Dalbert (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Calciomercato Fiorentina va avanti attraverso sondaggi prima di sferrare gli attacchi decisivi. Nella giornata odierna i viola hanno Rinnovato il prestito di Dalbert con l’Inter ed hanno anche avuto il benestare di Armando Izzo, che sarebbe lieto di trasferirsi a Firenze. Izzo pronto ad accettare il trasferimento in viola Mentre la Fiorentina attende di districare i nodi intorno al futuro di Nikola Milenkovic, da tempo nel mirino del Milan con i viola che vorrebbero rinnovargli il contratto, Pradè e Barone hanno incassato la preferenza di Armando Izzo che ha indicato Firenze come piazza più che gradita in caso di addio dal Torino. Presto sono attese novità ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Calciomercato Fiorentina, Eder è più vicino: contatti tra la Viola e lo Jiangsu Sport Fanpage Inter-Fiorentina, rinnovati i prestiti di Dalbert e Biraghi

Inter e Fiorentina hanno raggiunto il punto di incontro necessario per il rinnovo dei prestiti di Cristiano Biraghi e Dalbert. Entrambi i laterali sinistri continueranno a giocare dove hanno disputato ...

Calciomercato Juventus, addio a Bernardeschi: andrà in un altro top club

In questi giorni, però, alcuni top club si starebbero interessando al calciatore. C’è una confessione. Calciomercato Juventus, problemi di rinnovo con Dybala: la situazione. In questi giorni a tenere ...

