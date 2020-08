Calciomercato Atalanta, questione portiere: tutto dipende da Gollini (Di mercoledì 19 agosto 2020) , alle prese con il problema al tendine. Sportiello può partire L’Atalanta vuole assolutamente progettare il proprio futuro, soprattutto per quanto riguarda la porta. I nerazzurri puntano tutto su Gollini, alle prese con il problema al tendine. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla questione portieri in casa orobica: se il titolare darà garanzie di rientro a metà ottobre, uno tra Sportiello e il rientrante Carnesecchi lascerà la Dea. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Atalanta, su Castagne non c'è solo il Leicester: inserimento del PSG - DiMarzio : #Atalanta, Hateboer e le dichiarazioni sul suo futuro. - DiMarzio : #Calciomercato - #Atalanta su #Thauvin del #Marsiglia. I dettagli - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: #Omur - Il #Milan sfida l'#Atalanta: i dettagli della trattativa con il @Trabzonspor ?? #MercatoMilan - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Gazzetta - Atalanta, c'è la variabile Perin: piace molto a Gasperini -