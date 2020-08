Calcio: ritorno tifosi negli stadi il 24 settembre, supercoppa europea a Budapest. Lo annuncia la Uefa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una delle gare-test potrebbe essere appunto la supercoppa del 24 settembre a Budapest, possibile partita pilota per la quale potrebbe essere consentita la presenza di un numero ridotto di spettatori Leggi su firenzepost

GINEVRA – Il 24 settembre, a Budapest, il calcio potrebbe tornare a celebrare una finale di una competizione europea con la parziale riapertura al pubblico di uno stadio. E’quello su cui sta lavorando ...Non so se nemmeno mia madre potrebbe rispondere se glielo chiedessi". La squadra del campione del mondo 2006 ha ottenuto quattro vittorie ed una sconfitta dal ritorno della Lega cinese, CSL, divisa in ...