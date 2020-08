Calcio: Giampaolo, lavoro duro ma Torino ha potenzialità (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - Torino, 19 AGO - "Devo buttarmi a capofitto sul lavoro, devo capire dove andare a svoltare. Mi aspetta un lavoro duro, lo so, ci sarà da sputare sangue, per dirla in modo diretto". Così Marco ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : Il nuovo #allenatore del #Torino si presenta #Calcio Leggi la notizia?? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #torino, ecco #giampaolo: «C'è da lavorare duro, ma abbiamo potenzialità» - IlmsgitSport : #torino, ecco #giampaolo: «C'è da lavorare duro, ma abbiamo potenzialità» - ilmessaggeroit : #torino, ecco #giampaolo: «C'è da lavorare duro, ma abbiamo potenzialità» - LucianoQuaranta : RT @SkySport: Torino, Giampaolo: 'Questo club è diverso rispetto agli altri' -