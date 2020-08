Cagliari, Unione Sarda: “Almeno tre giocatori positivi, salta il ritiro” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Caos in casa Cagliari. Dopo Despodov, infatti, secondo l”Unione Sarda’ sarebbero risultati positivi al Covid-19 altri almeno altri due giocatori in seguito ai tamponi effettuati ad Assemini negli ultimi giorni. Ancora non c’è un comunicato ufficiale da parte della società rossoblu, che dovrebbe arrivare in serata, ma ci sarebbero almeno tre casi di Coronavirus in squadra, tutti asintomatici. Sembra certo, dunque, l’annullamento o il rinvio di qualche giorno del ritiro di Artizo, dove il Cagliari si sarebbe dovuto recare nella giornata di domani. Leggi su sportface

Cagliari, tre giocatori positivi al Covid: Aritzo può attendere

Secondo l’indiscrezione de L’Unione Sarda ci sono tre calciatori del Cagliari positivi al Covid-19: cambiano i programmi della preparazione estiva A lanciare il sasso nello stagno è un’anticipazione d ...

Rinforzo a sinistra per il Cagliari: è fatta per Czyborra dell'Atalanta

Cagliari ed Atalanta hanno trovato un accordo per il trasferimento di Czyborra. Sarà un prestito biennale con obbligo di riscatto. Per l’ufficialità ci sarà probabilmente da attendere qualche ora o qu ...

Cagliari ed Atalanta hanno trovato un accordo per il trasferimento di Czyborra. Sarà un prestito biennale con obbligo di riscatto. Per l'ufficialità ci sarà probabilmente da attendere qualche ora o qu ...