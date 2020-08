Cagliari, tre giocatori positivi: annullato il ritiro di Aritzo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo il bulgaro Despodov salgono a tre i giocatori del Cagliari positivi al Covid. I calciatori sarebbero asintomatici e in isolamento. In attesa dei risultati del secondo tampone è stato al momento ... Leggi su leggo

Sport_Mediaset : +++ #Cagliari: tre positivi al #COVID19. Salta il ritiro previsto per domani. +++ #SportMediaset - UnioneSarda : #Sardegna - Tre giocatori del #Cagliari positivi al #Covid: rimandato il ritiro ad #Aritzo - Corriere : Nel Cagliari tre positivi al Covid A rischio il ritiro della squadra previsto per domani - repubblica : Cagliari, allarme per tre giocatori positivi al Covid: a rischio il ritiro di Aritzo - oscarvalle1984 : RT @alexbianconero8: +++ #Cagliari: tre positivi al #COVID19. Salta il ritiro previsto per domani. +++ -