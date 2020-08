Cagliari, tre calciatori positivi. Salta il ritiro precampionato (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Serie A è di nuovo alle prese con i contagi da Covid. Dopo il portiere della Roma, Mirante, è di pochi minuti fa la notizia di tre giocatori positivi tra le fila del Cagliari. Il club è stato costretto ad annullare il ritiro precampionato previsto da domani. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

UnioneSarda : #Sardegna - Tre giocatori del #Cagliari positivi al #Covid: rimandato il ritiro ad #Aritzo - Vale_93s : Siccome il Cagliari non è abbastanza disastrato ci mancavano solo Despodov più altri tre giocatori positivi al Covid ?? - ValeSantaSubito : RT @CalcioPillole: #Cagliari, tre giocatori positivi al #Covid_19. A quanto riporta @UnioneSarda tre giocatori sono risultati positivi al… - romanewseu : #Cagliari, tre positivi al #Covid: annullato il ritiro #ASRoma - CalcioPillole : #Cagliari, tre giocatori positivi al #Covid_19. A quanto riporta @UnioneSarda tre giocatori sono risultati positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari tre

Ripartirà dal Cagliari, dove lo aspetta Di Francesco, che l’ha già allenato proprio in giallorosso. Al club di Trigoria andranno circa tre milioni oltre che il risparmio sull’ingaggio, a lui un nuovo ...Cagliari e Adidas hanno presentato le maglie tramite un video ... il prossimo campionato e rappresenta un importante tassello per ampliare il roster di team a tre strisce in Serie A. La maglia Home 20 ...