Cagliari, svelati i tre giocatori positivi al Coronavirus. Il club: “Sono in isolamento” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Torna la paura Covid nel calcio italiano. Dopo l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport è arrivata l'ufficialità da parte del Cagliari. Tre giocatori della squadra sarda sono risultati positivi al Coronavirus e ora si trovano in isolamento.Cagliari, TRE positivi AL Coronaviruscaption id="attachment 784439" align="alignnone" width="300" Cerri (getty images)/captionIn serata infatti è arrivato il comunicato della società: "Il Cagliari Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica, sono emerse le positività al Covid-19 dei componenti della prima squadra Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto ... Leggi su itasportpress

Secondo l’indiscrezione de L’Unione Sarda ci sono tre calciatori del Cagliari positivi al Covid-19: cambiano i programmi della preparazione estiva A lanciare il sasso nello stagno è un’anticipazione d ...

FOTO e VIDEO | Il Cagliari vestirà Adidas: le maglie Home e Away della stagione 2020-21

adidas annuncia la partnership con il Cagliari Calcio a partire dalla stagione 20-21. La collaborazione con il club sardo è l’occasione per svelare ai tifosi la prima e la seconda divisa per il ...

