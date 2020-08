Cagliari, Giulini: “Positivi in squadra? Dati ufficiali solo dopo che avremo tutti i risultati” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Daremo i Dati ufficiali solo quando arriveranno i risultati di tutti i tamponi“. Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ai microfoni dell’Ansa, in seguito alla notizia di alcuni giocatori positivi al giro di tamponi effettuati prima dell’inizio del ritiro ad Asseminello. Al momento non si conosce né l’identità dei giocatori né il numero esatto dei casi, che verrà reso pubblico in seguito come affermato dal patron rossoblu. Intanto, però, salta la partenza del ritiro. Leggi su sportface

