Cagliari, altri positivi al Coronavirus: salta il ritiro? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cagliari - Dopo Despodov , altri casi di positività al Coronavirus nel Cagliari al termine dei tamponi effettuati ad Assemini all'inizio della settimana in corso. Al momento non si sa né chi siano né ... Leggi su corrieredellosport

Virus1979C : #Cagliari Calcio, altri giocatori positivi al Covid-19: rinviato il ritiro di Aritzo | Sky Sport - FBFO1907 : RT @NicoSchira: Dopo #Despodov (in Bulgaria) altri 3 tesserati del #Cagliari positivi al #Covid_19: annullato il ritiro di Artizo. In matti… - CautEdizzio82 : RT @NicoSchira: Dopo #Despodov (in Bulgaria) altri 3 tesserati del #Cagliari positivi al #Covid_19: annullato il ritiro di Artizo. In matti… - aifosatir : RT @sportface2016: +++#Cagliari, altri tre giocatori positivi al #Covid_19. La squadra non si allena, il ritiro rischia di slittare+++ #Ser… - Christi53215965 : @fralittera @maurocossu90 -