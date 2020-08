Cade dalla barca a vela, ritrovato dopo 3 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per un turista milanese di 47 anni, brutta avventura che poi si è conclusa nel migliore dei modi. Mentre si trovava su un’imbarcazione davanti alla costa di Santa Margherita di Pula, è caduto in acqua. dopo tre ore, il lieto fine: durante un’azione congiunta di Capitaneria, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e imbarcazioni private è stato recuperato da un gommone. È successo intorno alle 15:30, quando l’uovo si trovava in barca con la compagna. dopo essere caduto il quarantasettenne ha tentato di raggiungere la barca che, tuttavia, si è allontanata a causa della forte corrente molto velocemente. Per salvarsi la vita, l’uomo ha nuotato disperatamente per circa tre ore, facendosi trasportare dalla corrente ... Leggi su sbircialanotizia

RedazioneLaNews : #Milano Milanese in vacanza cade dalla barca a vela: recuperato vivo dopo tre ore - vaneverdiani : Ho già fatto questo tweet ma non me ne frega:chi è che inciampa accidentalmente per due rampe di scala e, altrettan… - ripijate : in questa scena continuo a pensare ad Alice che cade per due rampe di scale e vola giù dalla finestra per inscenare l'incidente di bella - happygeek94 : Il video è troppo carino e la scena dove Beomgyu cade dalla bici e si immagina gli altri che lo abbracciano e gli… - SuNfLoWeR131100 : RT @hellmyg_twt: Beomgyu che cade dalla bici e si immagina i membri che lo strapazzano di coccole ditemi che non mi devo ammazzare https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dalla Cade dalla barca e riemerge una volta. Poi sparisce tra le onde, ricerche aperte SardiniaPost Scopre che il figlio ruba e lo consegna alla Polizia

Un padre ha accompagnato il figlio, giovanissimo, in Questura a Fermo dopo avere scoperto che il ragazzo aveva rubato in un appartamento, insieme ad un altro giovane. I due erano rimasti feriti mentre ...

Anche Pontinvrea sceglie gli autovelox subito quattro impianti sui due rettilinei

Da oggi sono in funzione i quattro velobox fatti installare dall’amministrazione di Pontinvrea lungo la strada provinciale 542. Proprio un mese fa il sindaco, Matteo Camiciottoli, aveva annunciato l’i ...

Un padre ha accompagnato il figlio, giovanissimo, in Questura a Fermo dopo avere scoperto che il ragazzo aveva rubato in un appartamento, insieme ad un altro giovane. I due erano rimasti feriti mentre ...Da oggi sono in funzione i quattro velobox fatti installare dall’amministrazione di Pontinvrea lungo la strada provinciale 542. Proprio un mese fa il sindaco, Matteo Camiciottoli, aveva annunciato l’i ...