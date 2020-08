Buongiorno dalla Borsa 19 agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) (TeleBorsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,24%; al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.399,03 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,26%, archiviando la sessione a 23.110,6 punti. Non si allontana dalla parità Shenzhen, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 13.768,2 punti. Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,3%; sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,37%; tentenna Parigi, che cede lo 0,25%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto materie prime con un calo di -0,89%. Composto ribasso per Tenaris, in flessione dell’1,10% sui ... Leggi su quifinanza

MattiaBriga : Buongiorno. Praticamente siamo passati dalla Movida alla Covida in un attimo. #COVID19 - UffiziGalleries : #Buongiorno! Qualcuno di voi si è svegliato su una barca stamattina? Noi ci saliamo con la fantasia, cullati dalle… - UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Sala di Giovanni da San Giovanni a #PalazzoPitti. Le finestre si sono appena spalancate al nuovo… - profluigimarino : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #Puglia . LA GROTTA PALAZZESE-POLIGNANO A MARE. - Julia78792 : RT @Carmi27251070: #ErmalMeta Sapessi quanto bene ci hanno fatto le tue parole ??????perché nascono dalla sofferenza è un modo per dire su alz… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno da Positanonews. Eventi, Oroscopo, Offerte di Lavoro, Mercatino e Meteo di oggi Positanonews Toro, Buongiorno e Fiordaliso dalla B al ritiro granata: si giocano la conferma

Stesso nome (Alessandro), stesso anno di nascita (1999), stessa formazione calcistica nel Torino e poi nell’ultima stagione in Serie B. Buongiorno e Fiordaliso, inoltre, a partire da domani, mercoledì ...

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,24%; al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.399,03 punti.

Stesso nome (Alessandro), stesso anno di nascita (1999), stessa formazione calcistica nel Torino e poi nell’ultima stagione in Serie B. Buongiorno e Fiordaliso, inoltre, a partire da domani, mercoledì ...Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,24%; al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.399,03 punti.