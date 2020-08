Buick 8: Jim Mickle sarà il regista del film tratto dal romanzo di Stephen King (Di mercoledì 19 agosto 2020) Buick 8, il romanzo di Stephen King diventerà un film diretto da Jim Mickle e con l'attore Thomas Jane protagonista; le riprese potrebbero essere ostacolate dalle recenti proteste negli USA, ecco per quali motivi. Jim Mickle sarà il regista di Buick 8, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King. Il film vedrà protagonista Thomas Jane, il quale ha dichiarato che la produzione potrebbe subire ritardi a causa delle proteste scoppiate di recente negli Stati Uniti. Buick 8 (From a Buick 8 è il titolo originale, ispirato a quello di una canzone di Bob Dylan, From a Buick 6) si aggiunge ... Leggi su movieplayer

