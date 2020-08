Bueren (Germania) – Evacuata scuola per ritrovamento di materiale esplosivo (Di mercoledì 19 agosto 2020) In seguito al ritrovamento è stata immediatamente disposta l’evacuazione del personale scolastico e degli alunni. Una scuola elementare di Bueren, nel Nordreno-Vestfalia, è stata Evacuata dopo che all’interno della struttura è stato rinvenuto materiale esplosivo. A riferirlo, citando fonti di polizia, è il portale tedesco RTL. Stando a quanto si apprende, alunni e insegnanti sono stati … Leggi su periodicodaily

