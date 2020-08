Bucchioni: "Il Napoli è arrivato a fine ciclo ma ci sono le energie per ripartire subito!" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui temi di casa azzurra: "Non credo che sia difficile tornare in Champions per il Napoli. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : TMW RADIO – Bucchioni: “Juve straordinaria ma a fine ciclo. Pirlo? Per… - infoitsport : Bucchioni: 'Commisso può aiutare ADL! Koulibaly fuori dal Napoli, consiglio un sostituto fortissimo' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bucchioni: 'Koulibaly e Allan sono fuori dal progetto Napoli da due anni' - sscalcionapoli1 : Bucchioni: 'Koulibaly fuori dal progetto da due anni, il Napoli non se ne fa niente...' #calciomercato - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Bucchioni: 'Koulibaly fuori dal progetto da due anni, il Napoli non se ne fa niente...' -