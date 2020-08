Brutto incidente per Niall Horan con rottura dei legamenti: “Ero ubriaco, non ho visto il marciapiede” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un nuovo incidente per Niall Horan, che nelle prossime settimane dovrà tenere un tutore per guarire la frattura ai legamenti. A raccontare dell'ultima disavventura è l'ex One Direction, che spiega come sia inciampato maldestramente in un marciapiede. "Stavo correndo ubriaco su delle nuove strade, dove puoi guidare ma a volte diventano pedonali. Sembra che le abbiano fatte per essere pedonali. Non sono esattamente delle strade asfaltate, quindi il marciapiede sembra la stessa cosa della strada e c'era un piccolo marciapiede" E aggiunge: "Avevo bevuto circa sei pinte. Stavo inseguendo mio cugino, ho mancato il marciapiede e sono caduto sulla mia caviglia. Mi sono rotto i legamenti al lato del piede". Una leggera disattenzione, quindi, per l'artista britannico ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Cade dal terzo piano: brutto incidente domestico per una donna La Voce Apuana Lo straziante addio a Giacomo: “Buon viaggio fratello! Sarai sempre con noi”

Il caldo afoso di agosto non è bastato ad asciugare le lacrime che hanno rigato il volto degli amici di Giacomo, il 21enne di Lecce che ha perso la vita sulla litoranea che da Otranto conduce a Torre ...

Un'altra giovane vita spezzata in questo agosto: è Gloria Rovere la 28enne vittima dell'incidente sulla Bovesana

Lo scontro è avvenuto poco prima delle ore 20 di ieri nei pressi dell'incrocio semaforico verso Borgo San Giuseppe. Un brutto schianto tra la sua Cinquecento e un mezzo pesante Lo scontro è avvenuto ...

