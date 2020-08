Bruno Frattasi nuovo capo di gabinetto del Viminale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si insedia al Viminale il nuovo capo di gabinetto, Bruno Frattasi. L’ex direttore dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati era stato nominato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 agosto, su proposta della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Prende il posto di Matteo Piantedosi, nominato da Matteo Salvini (insieme al quale era stato inizialmente indagato sia per il caso Diciotti che per Open Arms) e ora insediatosi come nuovo prefetto di Roma. Al posto di Frattasi all’Agenzia per i beni confiscati va invece Bruno Corda, ex prefetto di Cagliari. A darne notizie è un tweet del Viminale. “Buon lavoro al prefetto Bruno Frattasi, ... Leggi su ildenaro

