Britney Spears vuole essere liberata dalla custodia del padre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Britney Spears ha chiesto al tribunale di Los Angeles di rimuovere il padre come suo tutore legale. La cantante è sotto la custodia di suo padre, Jamie Spears, da ormai 12 anni, precisamente dal 2008, dopo aver sofferto diversi tracolli mentali. A quanto emerso però nel corso dell’ultimo anno sembrerebbe che il padre dell’artista, grazie al suo ruolo di tutore abbia reso la vita di Britney una sorta di incubo. In California questo ruolo prende il nome di conservatorship ed è pensato apposta per persone che soffrono di forti disturbi mentali o un grave decadimento fisico. Da quanto documentato dal quotidiano statunitense Usa Today, Jamie Spears avrebbe condannato la figlia ad ... Leggi su tpi

