Britney Spears non vuole più il padre come tutore legale: ecco la vicenda finita in tribunale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo mesi di proteste raccolte dall’hashtag #FreeBritney, forse la tormentata vicenda personale di Britney Spears – da anni sotto la stretta tutela del padre – potrebbe avere una svolta. La postar ormai da mesi chiede al tribunale della California di rimuovere suo padre, Jamie Spears, come suo unico conservatore legale, nominato dal tribunale. L’avvocato della popstar ha chiesto che sia l’assistente Jodi Montgomery a subentrare come conservatore permanente degli affari personali dell’assistita, secondo i documenti del tribunale ottenuti dal New York Times. Tutto nasce nel 2008, quando Britney Spears ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nel 2008 era stata affidata alla tutela del padre Jamie a causa di un tracollo nervoso, la cantante Britney Spears, che dopo il divorzio con Kevin Federline e la perdita della custodia dei loro due ...

Britney Spears non vuole che suo padre sia il suo unico tutore. Alcuni nuovi documenti legali, presentati dall'avvocato della pop star, mostrano come Britney vorrebbe chiaramente che Jodi Montgomery ...

