Britney Spears, che ha chiesto di essere liberata dalla custodia del padre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non vorrebbe il padre, ma la propria manager come tutrice legale. Britney Spears, che da dodici anni vive, o così pare, prigioniera di un padre padrone, cui la custodia della figlia varrebbe uno stipendio di oltre diecimila dollari al mese, avrebbe chiesto al Tribunale di Los Angeles di rimuovere il genitore dalla carica di suo tutore. Le carte processuali sulle quali ha messo mano UsWeekly sembrerebbero indicare come la cantante abbia affidato al proprio avvocato, Samuel D. Ingham III, il compito di liberarla dalla presenza di Jamie Spears. «Britney Spears si oppone duramente all'eventualità che Jamie Spears possa essere riconfermato quale suo tutore legale», si sarebbe letto negli atti, dove l'avvocato avrebbe sottolineato come la popstar «preferisca di gran lunga» che sia la sua assistente, Jodi Montgomery, «a ricoprire il ruolo come ha fatto per circa un anno».

