Briatore chiude il Billionaire e se la prende con il sindaco di Arzachena: “È matto, un altro grillino che non ha mai fatto un ca**o nella vita” | VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) chiude il Billionaire, Briatore contro il sindaco di Arzachena: “È matto”. La replica del primo cittadino VIDEO Flavio Briatore chiude il Billionaire e attacca duramente il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, colpevole, secondo l’imprenditore, di aver emesso un’ordinanza restrittiva che ha “cancellato la musica in Costa Smeralda”. Con l’aumentare dei casi di Coronavirus nel suo comune, infatti, Ragnedda ha deciso di firmare una nuova ordinanza con la quale limitava la musica nei locali. Una decisione che ha provocato l’ira di Briatore, che ha chiuso in anticipo il Billionaire e ... Leggi su tpi

