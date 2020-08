Brexit, nuovo round di negoziati: Londra e UE ancora distanti (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Al via il settimo round di colloqui a Bruxelles, l’ultimo previsto prima dell’autunno. Il Regno Unito spera ancora di poter raggiungere un accordo commerciale post-Brexit con l’UE entro il mese prossimo. Lo conferma Downing Street, secondo quanto riferisce la BBC, ma la strada è ancora in salita. ancora diversi, infatti, i nodi da sciogliere, ma Londra ha già ampiamente escluso la possibilità di estendere i negoziati oltre dicembre. Ieri sera, intanto, il negoziatore per l’UE, Michel Barnier, ha visto a cena il suo omologo britannico, David Frost, che ha ammesso che “ci sono molte questioni che saranno discusse durante il round di questa settimana, non ultimo la parità di ... Leggi su quifinanza

MorrisinMilan : @ricpuglisi C'e da leggere, non solo suo nuovo articolo, ma anche il report della commissione della camera ne… - Agenparl : Brexit: nuovo round di negoziati, ma Ue e Regno Unito sono ancora distanti - - aureaoperatore1 : La sterlina ha guadagnato in vista del nuovo round di colloqui sulla Brexit e le borse europee sono state piatte. L… - Antonio23132078 : @matteosalvinimi Breaking news: Grande successo per il ministro di Maio:' Nonostante la Brexit abbiamo fatto un nuo… - Antonio23132078 : @mgmaglie Breaking news: Grande successo per il ministro di Maio:' Nonostante la Brexit abbiamo fatto un nuovo acco… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit nuovo Brexit: nuovo round di negoziati, ma Ue e Regno Unito sono ancora distanti Vatican News Libri: tra novità a pordenonelegge opere di Hornby e Wylie

Sullo sfondo della storia d'amore fra Lucy, insegnante 42enne, e il 22enne Joseph, Hornby racconta la Londra della Brexit. Sempre sul filo rosso dell'amore, al festival arriva nel giorno di chiusura ...

Brexit, nuovo round di negoziati: Londra e UE ancora distanti

(Teleborsa) - Al via il settimo round di colloqui a Bruxelles, l'ultimo previsto prima dell'autunno. Il Regno Unito spera ancora di poter raggiungere un accordo commerciale post-Brexit con l'UE entro ...

Sullo sfondo della storia d'amore fra Lucy, insegnante 42enne, e il 22enne Joseph, Hornby racconta la Londra della Brexit. Sempre sul filo rosso dell'amore, al festival arriva nel giorno di chiusura ...(Teleborsa) - Al via il settimo round di colloqui a Bruxelles, l'ultimo previsto prima dell'autunno. Il Regno Unito spera ancora di poter raggiungere un accordo commerciale post-Brexit con l'UE entro ...