Brasile, bimba di 10 anni stuprata dallo zio rimane incinta: abortisce al quinto mese (Di mercoledì 19 agosto 2020) bimba di 10 anni rimasta incinta dopo lo stupro riesce ad abortire al quinto mese Una bambina di 10 anni rimasta incinta dopo essere stata ripetutamente stuprata da uno zio ha abortito al quinto mese di gravidanza. È successo in Brasile: i medici dell’ospedale più vicino alla casa della piccola si erano rifiutati di eseguire l’aborto per motivi di coscienza, e così l’intervento è stato effettuato all’ospedale di Recife, a oltre 1800 chilometri di distanza. La bambina, che vive nei pressi di Sao Mateus, nello Stato di Espirito Santo, era giunta la scorsa settimana in ospedale con fortissimi dolori al ventre ma i medici si erano rifiutati di farla ... Leggi su tpi

