Boscaglia: “Ringrazio tutti per l’accoglienza, felice di essere al Palermo. Fortuna e calendario favorevole…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giornata di presentazione in casa Palermo.Dopo intense settimane di trattative, la dirigenza del club rosanero ha finalmente trovato l'intesa con Roberto Boscaglia per guidare la compagine di Viale del Fante al prossimo campionato di Serie C. Il tecnico nativo di Gela - liberatosi in settimana dal contratto che lo legava alla Virtus Entella - ha firmato un accordo che lo legherà alla società del patron Dario Mirri fino a giugno 2022.Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal neo tecnico del Palermo nella conferenza stampa di presentazione allo Stadio Renzo Barbera: "Sono felice di essere qui e ringrazio tutti per l'accoglienza, il Palermo rappresenta una squadra di livello. Dovremo dare il 100% per riuscire a fare ... Leggi su mediagol

