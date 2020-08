Boscaglia: “L’allenatore è leader della squadra, in Serie C servirà rabbia ed energia.Tifosi allo stadio? Vi dico la mia” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Al via l'attesissimo Boscaglia-day.Il Palermo ha finalmente trovato l'accordo con Roberto Boscaglia, che guiderà la formazione rosanero nel prossimo campionato di Serie C. Il duo dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini è riuscito a regalare alla piazza palermitana il tecnico gelese, fin dall'inizio in cima alla lista delle preferenze del club. Artefice di un calcio equilibrato e propositivo, Boscaglia predilige sotto l'aspetto tattico utilizzare prevalentemente il 4-3-1-2, senza disdegnare all'occorrenza l'utilizzo di sistemi di gioco alternativi come il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1.Di seguito le dichiarazioni di Roberto Boscaglia nella conferenza stampa di presentazione allo stadio Renzo Barbera: "Tempi? Siamo abbastanza ... Leggi su mediagol

