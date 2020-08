Borussia Dortmund, Reyna: «Vorrei avere il cervello di Pirlo» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il talento del Borussia Dortmund, Giovanni Reyna, si è raccontato a SportBild in vista della prossima stagione Giovanni Reyna, talento del Borussia Dortmund, ha raccontato la sua grande ammirazione per Andrea Pirlo. Ecco le sue parole rilasciate a SportBild: IDOLI – «A 14 anni mi sono allenato con la prima squadra del New York City FC e ho cercato di imparare tutto da campioni come Pirlo, Lampard e David Villa. Ognuno di loro è stato un giocatore di livello mondiale assoluto e ha vinto la Champions League almeno una volta. Pirlo e Villa sono stati anche campioni del mondo». cervello DI Pirlo – «Quale caratteristica prenderei dei tre? Senza dubbio il ... Leggi su calcionews24

TMit_news : ???? #DoneDeal Dopo #Hakimi, il #Borussia #Dortmund accoglie un altro talento ?? del Real. Ufficiale l'arrivo di… - DiMarzio : #Calciomercato | #Reinier passa in prestito dal #RealMadrid al #BVB - DiMarzio : #Napoli, #BorussiaDortmund su #Allan. Il punto sulle cifre - gioiafaschifo : RT @liviozeta67: Eliminando Galatasaray, Bruges, Borussia Dortmund, Atalanta e Lipsia, il #PSG è arrivato in finale di #UCL . Dedicato a qu… - a99904573 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Reinier passa in prestito dal #RealMadrid al #BVB -