Borussia Dortmund, Reyna: “Pirlo era un visionario, vorrei avere il suo cervello” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “A 14 anni mi sono allenato con la prima squadra del New York City FC e ho cercato di imparare tutto da campioni come Pirlo, Lampard e David Villa. Ognuno di loro è stato un giocatore di livello mondiale assoluto e ha vinto la Champions League almeno una volta. Pirlo e Villa sono stati anche campioni del mondo”. Lo ha detto Giovanni Reyna, giovane promessa del Borussia Dortmund, in un’intervista ai microfoni di SportBild. “Quale caratteristica prenderei dei tre? Senza dubbio il cervello di Pirlo – ha aggiunto Reyna -. La sua visione di gioco è sorprendente. A volte i suoi movimenti sembravano lenti, ma sono l’esatto contrario. Ha tutto il campo di gioco in vista e conosce tutti i varchi che nessun altro è in grado di intravedere. Pirlo era un ... Leggi su sportface

