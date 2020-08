Bonus nonno o nonna solo se non convivente: incide sul reddito dei pensionati? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Bonus per servizi di baby sitter può essere usato anche per il nonno o nonna che si occupa dei nipoti, da qui nasce il nome Bonus nonni. L’Inps con la circolare numero 73 del 17 giugno 2020 specifica i limiti e i requisiti per aderire alla misura attraverso il Libretto Famiglia nell’apposita sezione dedicata sul portale Inps. Bonus nonno o nonna: la prestazione incide sul reddito? Una lettrice ci chiede se il compenso riconosciuto ai nonni per la prestazione di custodia prestata per i nipoti si cumula sul reddito annuale dei pensionati. Analizziamo cosa prevede l’Inps in base alla circolare con le modalità attuative pubblicata. Il quesito: “Buongiorno ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bonus nonno o nonna solo se non convivente: incide sul reddito dei pensionati? - SimoneGrano2 : RT @CottarelliCPI: Una circolare INPS chiarisce che il bonus #babysitter è dovuto anche quando il baby sitting lo fanno i nonni (purché non… - Dvorak84 : Offerta #contratto di #Lotito a #DavidSilva: - ingaggio base seicento euro annui (più venti di bonus, ogni mille go… - guarda_E_passa : RT @gabrillasarti2: Sconcerto di Mattarella sui furbetti del bonus , chi ha firmato la legge che li ha autorizzati ? Mio nonno ? ?????? - Salvato21160679 : RT @tempoweb: ??Pd-M5S: tutto secondo copione??Sul caso #BONUS Pirozzi minaccia Il Tempo??Morto il bimbo centrato dal nonno con un colpo di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus nonno Bonus nonni, ultimo appello. Da chiedere entro il 31 agosto Trend-online.com Pagare i nonni col bonus baby sitter 2020: come fare domanda all’Inps

Bonus baby sitter 2020: può essere utilizzato anche dai nonni a condizione però che abitino insieme ai nipoti. La cifra che è possibile ricevere può arrivare a un massimo di 1.200 euro: c’è tempo fino ...

Nonno spara per sbaglio al nipote di 7 anni: per il bimbo dichiarata la morte cerebrale

Choc a Roma. Un bimbo di sette anni è stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola sparato dal nonno. Succede a Conca d'Oro, il piccolo è stato trasportato al policlinico Umberto I: per lui è sta ...

Bonus baby sitter 2020: può essere utilizzato anche dai nonni a condizione però che abitino insieme ai nipoti. La cifra che è possibile ricevere può arrivare a un massimo di 1.200 euro: c’è tempo fino ...Choc a Roma. Un bimbo di sette anni è stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola sparato dal nonno. Succede a Conca d'Oro, il piccolo è stato trasportato al policlinico Umberto I: per lui è sta ...