Bonus matrimonio Puglia: Voucher da 1.500 euro, come fare richiesta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Bonus matrimonio 2021 è una misura che ha come obiettivo aiutare le imprese che ruotano intorno all’organizzazione di un matrimonio ad esempio truccatori, fotografi, negozi, ristoranti. Colpiti dalla pandemia pesantemente, il settore dei matrimoni è stato messo in ginocchio, chi ha deciso di rinviarlo per il lockdown adesso sta cercando di adempiere al grande passo anche se ancora ci sono limitazioni soprattutto per evitare assembramenti e buffet. Con questo Bonus si vuole incentivare i matrimoni. In attesa della conferma del Bonus alcune regioni hanno deciso autonomamente di anticipare e di riconoscere il Bonus a tutte le coppie che si sposano in questo periodo post-covid. Puglia: Bonus ... Leggi su quotidianpost

