Bonus internet e PC: da 200 a 500 euro, in parte per tutte le famiglie (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’innovazione digitale è uno dei traguardi che l’Italia, con il benestare dell’UE, deve raggiungere. E proprio verso questo obiettivo punta il nuovissimo Bonus Pc e internet che a breve sarà reso disponibile. Bonus internet e PC Nei mesi di lockdown, quando l’istruzione è stata costretta a mettere in atto la didattica a distanza sono emerse le disparità tra i diversi ceti. Molte famiglie, infatti, non hanno potuto supportare i figli per la mancanza di un Pc o un tablet o per non avere in casa la linea internet. Proprio sulla scia di questa consapevolezza nasce l’idea del Bonus PC e internet che stanzia un Bonus di 500 euro a titolo di contributo per ... Leggi su pensioniefisco

