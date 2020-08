Bonus 600 euro: turismo e stabilimenti termali, beneficiari e codici Ateco (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Inps ha pubblicato un comunicato in merito al Bonus 600 euro, noto anche come indennità Covid-19, riservato ai lavoratori nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o rapporto di lavoro. L’Inps ha ricordato che per ottenere il riconoscimento dell’indennità, questi lavoratori devono essere stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata complessiva di almeno 30 giorni, in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Inoltre, è necessario far valere almeno 30 giorni anche nel corso del 2018. Infine non bisogna essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di ... Leggi su termometropolitico

