Bonus 600 euro COVID-19 anche ai lavoratori marittimi: requisiti e domanda (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Decreto Agosto estende l’erogazione del Bonus 600 euro per i mesi di giugno e luglio anche ai lavoratori marittimi. Fino ad ora a questa categoria di lavoratori non era stato riconosciuto nessun indennizzo ma l’articolo 10 del Decreto Agosto colma questa mancanza. Bonus 600 euro marittimi L’importo complessivo spettante ai lavoratori marittimi è di 1200 euro (600 euro per il mese di giugno e 600 euro per il mese di luglio. Il Bonus spetterà a personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; il personale addetto ai servizi ... Leggi su notizieora

