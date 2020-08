Bonus 1000 euro per i professionisti: requisiti e entro quanto fare domanda (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ne avevamo già parlato, in particolare con riferimento alla categoria degli avvocati: ora il Bonus destinato ai liberi professionisti, per sostenerli contro il calo del volume d’affari, scaturito dal lockdown e quindi dalla chiusura forzata delle attività lavorative, sarà aumentato. Ci riferiamo all’originario Bonus, relativo al mese di maggio 2020, che passa da 600 euro ad un Bonus 1000 euro per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato. Vediamo allora più nel dettaglio questa novità. Se ti interessa saperne di più su pagamento in contanti, Bonus pos e cosa è cambiato da luglio 2020, clicca qui.Segui Termometro Politico su ... Leggi su termometropolitico

