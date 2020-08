Bonomi “Non basta applaudire Draghi, la politica agisca” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ora, però, spero non ci si limiti ad applaudirlo”. Lo afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, in merito all'intervento di Mario Draghi al Meeting di Rimini, al quale ha assistito dalla platea. Per Bonomi l'ex presidente della Bce “ha tracciato una serie di punti sacrosanti. Ma chi deve assumere decisioni spero capisca che deve cambiare strada. Perchè la politica economica non può aggiungere incertezza a quella già generata dalla pandemia. E il problema viene dopo le parole, in Italia. E' l'execution”. “Sappiamo dire: che bravo, poi non siamo in grado di costruire risposte in quella direzione – prosegue -. E invece il presidente Draghi ha indicato con ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : Bonomi “Non basta applaudire Draghi, la politica agisca” - fiordisale : RT @Omantini: Lo abbia detto @AndreaOrlandosp ..signor @matteorenzi e non te..pensa i tuoi lo hanno preso per filosovietico..te hai sblaita… - Omantini : Lo abbia detto @AndreaOrlandosp ..signor @matteorenzi e non te..pensa i tuoi lo hanno preso per filosovietico..te h… - salvato86433282 : @La7tv la marcia dei quarantamila a torino con Cesare ROMITI grande presidente - SI PUò RIFARE - BISOGNA DARSI DA F… - DanieleCanton : #meeting20 'Io credo che lo shock economico conseguente alla pandemia non sia stato ancora pienamente percepito. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi “Non Conte: «Sui fondi Ue confronto con tutti, non è un tesoretto del governo» Corriere della Sera