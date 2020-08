Boniek su Ilicic: “La depressione può colpire chiunque. Ti siamo vicini” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Caro Josip, tutta la Polonia ti è vicina. Non esce di casa da un mese, non ha appetito. Questo è un chiaro segno di come la depressione può attaccare chiunque. Forza Josip“. Lo ha scritto Zbigniew Boniek sul suo profilo twitter a proposito della condizione di Josip Ilicic che ha saltato l’ultima parte di stagione dell’Atalanta, incluso le partite di final eight di Champions League. TWEET Josip Ilicic – cała Polska Ci kibicuje. Od miesiąca nie wychodzi z domu, bez apetytu…. Depresja może zaatakować każdego…. Forza Josip❤️👍🏻 pic.twitter.com/EKM6oZ9L4i — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) August 19, 2020 Leggi su sportface

