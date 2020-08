Bollettino Covid: 642 nuovi positivi e 7 morti. Boom di casi in Lombardia, Emilia e Lazio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Bollettino Covid di oggi mercoledì 19 agosto 2020. I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 642. Le vittime registrate oggi sono 7, quattro solo... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - LegaSalvini : Covid in azienda, 18 positivi: «Ci lavoravano dieci migranti della Serena». - irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino - SilvestriP : #Coronavirus in Italia, bollettino del 19 agosto 2020: 642 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore, mai così alti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.In Toscana 40 positivi in più rispetto a ieri per un totale di 10.925 da inizio emergenza. L’età media dei 40 casi odierni è di 38 anni circa. I tamponi eseguiti sono 4.627. Non si registrano nuovi ...