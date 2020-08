Bollettino Covid 19 agosto: 642 i nuovi casi positivi (Di mercoledì 19 agosto 2020) I numeri del Bollettino Covid del 19 agosto, 642 i nuovi positivi 7 i decessi. Contagi ancora in aumento. In Lombardia 91 contagi e 4 morti dopo 2 giorni di fila senza decessi. Il Bollettino Covid di oggi, 19 agosto, racconta di un nuovo incremento dei casi. 642 i nuovi contagi in Italia per un totale di 255.278 dall’inizio dell’epidemia. Attualmente i positivi in Italia sono 15.360. Aumentano drammaticamente i contagi e lieve aumento anche dei decessi, 7 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 35.412. Il numero dei guariti complessivo è di 204.506 persone che hanno sconfitto la malattia, + 364 nella giornata di oggi. La Lombardia rimane la Regione con il più alto numero ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid Bollettino Covid, nuovo picco del Lazio: altri 75 positivi in 24 ore. Un terzo dalla Sardegna Il Messaggero Coronavirus/ In Calabria 10 nuovi casi, 5 sono migranti

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 137.560 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.367 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 136.193”. Lo rende noto la Regione Calab ...

Coronavirus. Ecco il bollettino di oggi della regione Calabria + 10 positivi al Covid

