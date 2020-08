Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 19 Agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Risalgono i contagi di Coronavirus come riportato nel Bollettino con i dati delle ultime 24 ore. Dopo due giorni di calo, dovuto anche ai minori tamponi del weekend, la curva epidemica in Italia torna a salire. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 19 Agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 403 nuovi casi (320 nelle 24 ore precedenti), 43 nuovi i ricoverati (843 in totale e 58 quelli in terapia intensiva). I guariti sono 174 nelle 24 ore (ieri 182), per un totale di 204.142. 5 sono invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore per Coronavirus. Per quanto riguarda il numero di test effettuati sono in crescita: 53.976 tamponi effettuati contro i 30.666 di ieri. In ... Leggi su giornal

