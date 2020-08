Bollettino Coronavirus del 19 Agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi, 19 Agosto, ripresa a pieno ritmo del numero dei tamponi: 71.095 contro 53.976 di ieri, per la prima volta dal 3 luglio oltre quota 70.000. Il dato è importante perché i casi vanno individuati prima possibile: è inutile cullarsi nell’illusione di un calo dell’infezione legato solo ai pochi test eseguiti. Sale di conseguenza l’incremento nazionale dei casi: +0,25% con 642 positivi. (ieri +0,15%) con 255.278 contagiati totali, 204.506 guarigioni e 35.412 deceduti (+7); 15.360 infezioni in corso (+271); rapporto positivi/tamponi 0,90% (ieri 0,74%). I ricoverati con sintomi sono 866 (+23), in crescita le terapie intensive: +8 (66). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 91, Emilia Romagna 76, Lazio 75, Veneto 59, Campania 56, Sicilia 45, Piemonte 42, Toscana 40, Sardegna 37, Puglia 33 e Liguria 30. In Lombardia curva + 0,09% (ieri ... Leggi su sbircialanotizia

