Boateng e la dedica a Melissa Satta: “Non sono perfetto ma ci sarò per sempre” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Non sono perfetto, ma ti prometto che ci sarò per sempre“. La dedica d’amore è di Kevin Prince Boateng a Melissa Satta con un post su instagram che certifica il ritorno al sereno dopo il presunto periodo di crisi vissuto dalla coppia, come riportato dal settimanale Chi. “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre“, ha scritto l’ex Milan. Leggi su sportface

