Biscotti cuor di mela: scopri come preparare i dolcetti della tradizione (Di mercoledì 19 agosto 2020) . I Biscotti cuor di mela sono dei dolcetti, invitanti, fragranti, strepitosi. Perfetti per un’ottima prima colazione, ma adatti anche alla merenda o come sfiziosi peccati di gola per una pigra serata davanti alla tv. La loro preparazione è abbastanza semplice e veloce e soprattutto dà grande soddisfazione, soprattutto se avete dei bambini in casa. La base è una pasta frolla che viene arricchita da un ripieno preparato con mele, cannella e burro. Una meraviglia. Gli ingredienti Per la pasta frolla: 300 grammi di farina doppio zero; 150 grammi di zucchero; 100 grammi di burro; due uova; una bustina di vanillina. Per il ripieno; tre mele; 40 grammi di burro; un cucchiaino di miele; un cucchiaino di cannella macinata. Per la guarnizione: zucchero a velo quanto basta. La ... Leggi su pianetadonne.blog

